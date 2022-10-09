GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, A Haber canlı yayınında, güncel anket sonuçlarını paylaştı. AK Partinin son dönemde hayata geçirdiği icraatları neticesinde her 10 günde bir 1 puanlık bir artış sağladığını ifade eden Aktaş, CHP ve İYİ Parti arasındaki kavganın oy oranlarını düşürdüğünü söyledi. Aktaş, 2018deki seçimlere vurgu yaparak, Siyasal atmosfer böyle giderse, 2018deki seçimlere benzer bir sonuç göreceğiz diyerek Cumhur İttifakının seçimi kazanma çizgisinde olduğunu belirtti. İşte parti parti oy oranları...