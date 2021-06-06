Gündem Özel - A Haber Tunceli Ovacık'ta Mehmetçik'le beraber

A Haber bir ilke imza atarak görevden dönen Mehmetçiki karşıladı. Kahraman Türk askerine A Haber mikrofonunu uzatan Kerim Ulak, bölge ve terör operasyonları hakkında bilgi aldı. Tunceli Ovacıkta terör operasyonları devam ederken A Haber kahraman Türk komandosunu ekranlara taşıdı. Operasyondan dönen Mehmetçik ele geçirilen mühimmatı sergilerken ABDden PKKya gönderilen M16 dikkat çekti. Ovacık Jandarma Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Kürşat Şenol, A Haber canlı yayınında harita üzerinden operasyonlar hakkında bilgi verdi.