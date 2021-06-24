‘Basın özgürlüğü’nden dem vuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in A Haber’i hedef alarak içine düştüğü tezat A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Memleket Meselesi programına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok, Akşener’e ‘’Akşener’in medyasında Meral Akşener’in icraatlarıyla ilgili hangi tartışmaları yürütüyorlar? Geçtiğimiz gün bir milletvekillerinin yeğeni bir gazeteciyi dövüyor, burnunu kırıyor, dünyanın her yerinde suç sayılacak bir fiil. Bununla ilgili neden hiçbir şey söylemiyorsunuz?’’ sorularını sordu!