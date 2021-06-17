Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı. Gazetecilerin "Biden Türkiye'ye gelecek mi?" sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan, F-35 ve S-400 mesajı da verdi. Mehmetçik'in Afganistan'daki görev süresi hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı sonrasında, Türkiye burada çok daha fazla sorumluluk alabilir." dedi. Aliyev ile de görüşen Başkan Erdoğan, doğalgaz ve petrol arama konusunda Azerbaycan'la ortak bir adım atılabileceğinin sinyalini verdi.