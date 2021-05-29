Türkiye’nin kornavirüsle mücadele devam ederken 1 Haziran’da yeni dönem başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısından sonra yeni dönem için kararları açıklayacak. Türkiye bu kararları beklerken Prof. Dr. Alpay Azap, “Salgında çoğu gitti azı kaldı. Sonbahara doğru toplumsal bağışıklık pandemiden çıkış yolumuz olacak.” derken Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, “Yaz döneminde yapılacak yoğun aşılamalarla ekim ayında hastalığı bütünüyle kontrol altına alırız. Tamamen ortadan kalkmasa da grip gibi bir hastalığa dönüşür.” ifadelerini kullandı.