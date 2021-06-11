Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan- Joe Biden görüşmesi öncesi Amerika'dan yapıcı mesaj gelmişti. Biden’ın Washington’dan İngiltere’ye seyahati sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 14 Haziran’daki Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin, “Diplomasi için bir fırsat” demişti. Başkan Erdoğan'ın Biden ile yapacağı yeni dönem görüşmesinde 9 kritik başlık öne çıkıyor. Peki neler konuşulacak? A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında detayları anlattı.