Son dakika haberi: Dünyayı etkisi altına alan küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının sonrası kronik hastalıklar neden arttı? Salgın sonrası ortaya çıkan hastalıklarla ilgili A Haber canlı yayınında vatandaşları uyaran İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Dinççağ, ezber bozan açıklamalarda bulundu. Dinççağ, evde geçirilen hareketsiz zamanların sağlık için büyük tehdit oluşturduğunu dışarıya çıkıp yürüyüş yapmanın önemine dikkat çekti. Özellikle yeme-içme alışkanlıklarında yapılan hataları da aktaran Dinççağ, Kovid-19 hastalığını geçirenleri de neler yapması konusunda uyardı. İşte çarpıcı açıklamalar….