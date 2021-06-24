İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası'nda yer alan çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımını takip eden gazeteci Mustafa Uslu, Türkkan'ın korumaları ve akrabaları tarafından feci şekilde darbedilmişti. Trabzon’da bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, yaşanan olayla ilgili neden sessiz kaldığı soruldu. Akşener ise ilgili kişinin darbeliden gazetecinin ailesiyle görüştüğünü dile getirdi. Fakat darp edilen gazetecinin ailesi, Akşener’in sözlerinin doğru olmadığını söyledi.