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Sedat Peker nerede? Sedat Peker gözaltına mı alındı? A Haber ekranlarında açıklandı /13.06.2021
Gündem
293 Bölüm | 22:32:23
A Haber gündem haberlerinin tüm podcastleri...
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01
Sedat Peker nerede? Sedat Peker gözaltına mı alındı? A Haber ekranlarında açıklandı /13.06.2021
AHaber
00:01:09
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02
PYD-PKK katliamının yaşandığı bölge /13.06.2021
AHaber
00:04:55
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03
Erdoğan Anadolu Efes'i kabul etti /12.06.2021
AHaber
00:01:36
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04
İstanbul’un toplam arsa değeri 23 trilyon! Arsa değeri 2 yılda yüzde 149 oranında arttı / 12.06.21
AHaber
00:01:15
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05
Keşan ve Şarköy arasında “Pazar” krizi! CHP’li başkan esnafı mağdur etti / 12.06.21
AHaber
00:01:10
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06
PKK’ya ikinci Mahmur darbesi! Türkiye’den Libya’ya kritik ziyaret! Gelişmeler ne anlama geliyor? / 12.06.21
AHaber
00:02:28
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07
Bodrum’da tatil sezonu açıldı! Yüksek fiyat tartışması başladı / 12.06.21
AHaber
00:01:12
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08
Muhalefet neden erken seçim istiyor? İYİ Parti-HDP gerilimi kavga mı taktik mi? HDP'deki "ittifak" çelişkisi neden? / 12.06.21
AHaber
00:04:00
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09
A Haber siber ekiplerin harekat merkezinde! Siber polisler suçluların ensesinde / 12.06.21
AHaber
00:02:06
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10
A Haber görücüye çıkan Çağatay İHA'yı görüntüledi! İşte Çağatay İHA'nın özellikleri / 11.06.21
AHaber
00:01:31
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Yeni Çalma Listesi
11
Karapınar GES'te ilk faz tamamlandı! En büyük güneş enerjisi yatırımı uzaydan bile görünüyor / 11.06.21
AHaber
00:02:28
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Yeni Çalma Listesi
12
Muhalefette ortak aday krizinin perde arkasında ne var? Neden korkuyorlar? / 11.06.21
AHaber
00:02:24
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Yeni Çalma Listesi
13
CHP, İYİ Parti ve HDP arasında adaylık krizi! HDP'li Garo Paylan: Sizinle olmaktan çok mutlu değiliz / 11.06.21
AHaber
00:01:16
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Yeni Çalma Listesi
14
Gözler Başkan Erdoğan ile Joe Biden görüşmesinde! ABD ile masada 9 kritik başlık / 11.06.21
AHaber
00:03:59
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Yeni Çalma Listesi
15
'Alg patlaması' yalanı kısa sürdü! CHP'li İBB Haliç'i kaderine terk etti! / 11.06.21
AHaber
00:02:17
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Yeni Çalma Listesi
16
CHP ve İYİ Parti neden yatırımcıları tehdit etti? CHP ve İYİ Parti’nin "HDP planı" ne? / 11.06.21
AHaber
00:01:54
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Yeni Çalma Listesi
17
İzmir Körfezi'ni müsilaj değil kirlilik vurdu! İzmir Körfezi’nin kaderi değişecek mi? / 11.06.21
AHaber
00:00:49
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Yeni Çalma Listesi
18
Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye ikna kampı! HDP için harekete geçti / 11.06.21
AHaber
00:01:14
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Yeni Çalma Listesi
19
Algı medyası terörle mücadele eden Özel Hareket Müdürü Yaşar Uzun'u hedef aldı / 11.06.21
AHaber
00:01:01
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Yeni Çalma Listesi
20
Ne sanatı ne de trollüğü başarabildi! Gökhan Özoğuz'dan 'U' dönüşü / 11.06.21
AHaber
00:01:47
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Yeni Çalma Listesi
21
20 ton altın müjdesi! TMSF Başkanı Muhiddin Gülal’dan A Haber’e özel açıklamalar / 10.06.21
AHaber
00:01:24
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Yeni Çalma Listesi
22
CHP-İYİ Parti-HDP arasında kriz! /11.06.2021
AHaber
00:02:05
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Yeni Çalma Listesi
23
Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler! /10.06.2021
AHaber
00:02:31
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Yeni Çalma Listesi
24
Millet İttifakı'nda adaylık krizi! HDP’den ortaklarına sert tepki! Meral Akşener neyi hedefliyor? / 10.06.21
AHaber
00:03:09
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Yeni Çalma Listesi
25
CHP lideri Kılıçdaoğlu’nun ‘Çankırı’ iddiasına sert tepki: İnsanlar iş için buraya geliyor / 10.06.21
AHaber
00:00:50
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Yeni Çalma Listesi
26
"Fikir adamlarımız bize yol gösteriyor" /10.06.2021
AHaber
00:10:33
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Yeni Çalma Listesi
27
Çeşme’de çevre kirliliği! Moloz ve hafriyat ormanlık alana dökülüyor / 10.06.21
AHaber
00:01:08
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Yeni Çalma Listesi
28
Müsilaj tarıma kazandırılacak! Müsilajdan tarım katkı maddesi ve biyoyakıt üretimi yapılacak / 10.06.21
AHaber
00:01:18
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Yeni Çalma Listesi
29
Türkiye genelinde 45 yaş üstüne aşılama başladı! Maskesiz ve mesafesiz günler çok yakın / 10.06.21
AHaber
00:01:11
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Yeni Çalma Listesi
30
Vaatler yalan hizmet sıfır! İstanbul'a ne yaptın İmamoğlu! / 10.06.21
AHaber
00:04:27
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Yeni Çalma Listesi
31
HDP’li Garo Paylan: HDP’li işimiz yok diyorlar, bu büyük sıkıntı / 10.06.21
AHaber
00:01:25
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Yeni Çalma Listesi
32
İBB'nin ihmali müsilaj felaketine davetiye çıkardı: Haliç de gidici! / 10.06.21
AHaber
00:01:49
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Yeni Çalma Listesi
33
Kanal İstanbul’a karşı tehdit dilinin amacı ne? Muhalefet milli projelere neden karşı? / 10.06.21
AHaber
00:01:43
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Yeni Çalma Listesi
34
Gelecek Partisi'nden skandal Suriye açıklaması! /10.06.2021
AHaber
00:02:06
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Yeni Çalma Listesi
35
Kemal Kılıçdaroğlu eleştirdiği yap - işlet - devret modeline 2009'da methiyeler dizmiş /10.06.2021
AHaber
00:02:23
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Yeni Çalma Listesi
36
Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert yanıt /09.06.2021
AHaber
00:02:37
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Yeni Çalma Listesi
37
CHP'nin "her şeye karşıyız" tavrının örnekleri! /09.06.2021
AHaber
00:01:56
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Yeni Çalma Listesi
38
CHP-HDP-FETÖ üçgeninde sıkışan siyasetin amacı ne? /09.06.2021
AHaber
00:08:41
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Yeni Çalma Listesi
39
İşte günün Kovid-19 tablosu /09.06.2021
AHaber
00:02:50
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Yeni Çalma Listesi
40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yerli aşı müjdesi! Tarih verdi... /09.06.2021
AHaber
00:05:05
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Yeni Çalma Listesi
41
Türkiye ile Kırgızistan'dan kritik anlaşmalar /09.06.2021
AHaber
00:12:24
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Yeni Çalma Listesi
42
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı! Amasra-1 kuyusundan çıkarılan gaz enerjiye dönüştü / 08.06.21
AHaber
00:00:45
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Yeni Çalma Listesi
43
Tatile gidecekler dikkat! Uzmanlardan müsilaj uyarısı / 09.06.21
AHaber
00:01:12
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Yeni Çalma Listesi
44
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Mansur Yavaş terörü! Meclis üyelerini konuşturmadı / 09.06.21
AHaber
00:05:52
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Yeni Çalma Listesi
45
KYK borçlarına yönelik flaş gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı / 09.06.21
AHaber
00:01:32
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Yeni Çalma Listesi
46
Millet İttifakı’nda HDP çıkmazı! HDP Meral Akşener’e resti çekti / 09.06.21
AHaber
00:00:53
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Yeni Çalma Listesi
47
CHP'nin milli projeler alerjisi! Kemal Kılıçdaroğlu: Kanal İstanbul'u durduracağız yatırımcıların önünü keseceğiz / 09.06.21
AHaber
00:05:32
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Yeni Çalma Listesi
48
7 Haziran seçimleri gecesinde neler yaşandı? /09.06.2021
AHaber
00:03:10
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Yeni Çalma Listesi
49
Millet İttifakı’nın "Şık" vekili! CHP ve İYİ Parti'nin HDP planı mı? / 08.06.21
AHaber
00:02:30
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Yeni Çalma Listesi
50
Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilde temiz deniz seferberliği! Müsilaj nasıl temizlenecek? / 08.06.21
AHaber
00:01:07
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Yeni Çalma Listesi
51
CHP’li başkandan kadrolaşma itirafı: Getirin yetişmiş CHP’li alayım işe / 08.06.21
AHaber
00:00:53
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Yeni Çalma Listesi
52
Aşıda kritik eşiği aşmaya 7 milyon kaldı! Risksiz sonbahar bizi bekliyor / 08.06.21
AHaber
00:01:06
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Yeni Çalma Listesi
53
İstanbul Üniversitesi'nde deniz salyası incelemesinin ilk sonuçları! İşte pandeminin müsilaja etkisi / 08.06.21
AHaber
00:02:58
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Yeni Çalma Listesi
54
PKK'ya darbe! Terör elebaşlarına 'kaçışınız yok' mesajı... / 08.06.21
AHaber
00:02:41
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Yeni Çalma Listesi
55
Müjdeyi Başkan Erdoğan açıklamıştı! 100 maddelik öneri raporu hazırlandı / 08.06.21
AHaber
00:04:16
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Yeni Çalma Listesi
56
HDP'ye yeniden kapatma davası kararı! /07.06.2021
AHaber
00:03:05
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Yeni Çalma Listesi
57
Dubai merkezli operasyonda hedef ne? A Haber'de çarpıcı değerlendirme: Biden düğmeye bastı! Dostları İYİ parti-CHP ve HDP... / 06.06.21
AHaber
00:02:41
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Yeni Çalma Listesi
58
Vatandaş bilinçlendi! Aşı talebi 4 katına çıktı / 07.06.21
AHaber
00:02:52
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Yeni Çalma Listesi
59
FETO'nun yeğeni Selahaddin Gülen 222 örgüt üyesinin adını verdi / 07.06.21
AHaber
00:01:31
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Yeni Çalma Listesi
60
İşte Marmara Denizi'ni müsilajdan kurtaracak plan! Başkan Erdoğan talimat vermişti / 07.06.21
AHaber
00:06:00
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Yeni Çalma Listesi
61
Başkan Erdoğan'dan milli atletlere tebrik /06.06.2021
AHaber
00:00:58
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Yeni Çalma Listesi
62
Seçimin kazananı AK Parti... /06.06.2021
AHaber
00:02:41
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Yeni Çalma Listesi
63
Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi vefat etti? /06.06.2021
AHaber
00:01:06
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Yeni Çalma Listesi
64
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in itiraf oyunu ortaya çıktı! Tecavüz detayına dikkat / 06.06.21
AHaber
00:02:16
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Yeni Çalma Listesi
65
PKK'ya darbe! Agit kod adlı Mouhammad Housseyin Şahbazi iki korumasıyla birlikte öldürüldü / 06.06.21
AHaber
00:02:03
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Yeni Çalma Listesi
66
İYİ Parti lideri Meral Akşener 2023 seçimleri için HDP'ye yol gösterdi / 06.06.21
AHaber
00:01:45
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Yeni Çalma Listesi
67
Öğrencilere müjde! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Hesaplara yatmaya başladı / 06.06.21
AHaber
00:00:43
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Yeni Çalma Listesi
68
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 gün içinde 6 kritik toplantı / 06.06.21
AHaber
00:02:09
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Yeni Çalma Listesi
69
Milli Savunma Bakanı Akar açıkladı: 1212 terörist etkisiz hale getirildi / 06.06.21
AHaber
00:04:15
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Yeni Çalma Listesi
70
5 Haziran vaka tablosu! İşte vaka ve ölüm tablosunda son durum /05.06.2021
AHaber
00:00:58
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Yeni Çalma Listesi
71
Başkan Erdoğan çocuklara bisiklet hediye etti! İşte o renkli diyaloglar /05.06.2021
AHaber
00:02:30
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Yeni Çalma Listesi
72
Koronavirüste yeni normalleşme için kritik tarih belli oldu! 21 Haziran'dan sonra yeni takvim / 05.06.21
AHaber
00:02:29
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Yeni Çalma Listesi
73
Marmara’da müsilaj kabusu! Marmara Denizi ölüyor mu? Uzmanlar uyardı: Sakın yemeyin, felç bırakıyor / 05.06.21
AHaber
00:01:39
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Yeni Çalma Listesi
74
İstanbul'da Atatürk Kent Ormanı'na kaçak moloz dökümü! Molozları kim döküyor? / 05.06.21
AHaber
00:00:56
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Yeni Çalma Listesi
75
İstanbul'da koronavirüsten sonra yeni kabus: Kuşlarda Batı Nil Virüsü saptandı! Uzmanlar uyardı / 05.06.21
AHaber
00:02:15
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Yeni Çalma Listesi
76
Milli Savunma Bakanı Akar'dan "ordubozan" tepkisi /05.06.2021
AHaber
00:02:57
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Yeni Çalma Listesi
77
İşte Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arama süreci! "Altyapı Berat Albayrak döneminde oluştu" / 04.06.21
AHaber
00:02:03
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Yeni Çalma Listesi
78
Türkiye'nin keşfettiği doğal gaz kaç yıllık ihtiyacı karşılayacak? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı / 05.06.21
AHaber
00:02:19
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Yeni Çalma Listesi
79
CHP’li Ekrem İmamoğlu araç kiralama bütçesini artırdı! Bir vaadi daha asılsız çıktı / 05.06.21
AHaber
00:00:46
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
80
Bakan Koca’dan flaş çağrı /05.06.2021
AHaber
00:00:56
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
81
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin beklediği müjdeyi açıkladı! /04.06.2021
AHaber
00:34:45
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
82
İşte Karadeniz gazı için tarih... /04.06.2021
AHaber
00:05:10
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
83
Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı /04.06.2021
AHaber
00:07:39
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
84
20 Mart'tan bugüne en düşük vefat! /04.06.2021
AHaber
00:01:24
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
85
Doğal gaz ve petrol aramalarının kilit anları! Berat Albayrak detayı... /04.06.2021
AHaber
00:06:17
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
86
1700 kişinin katili Bolu'da yakalandı! /04.06.2021
AHaber
00:00:50
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
87
İYİ Parti'de üye skandalı! /04.06.2021
AHaber
00:05:21
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
88
Günün vaka ve vefat tablosu /03.06.2021
AHaber
00:01:25
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
89
2023 seçimleri öncesinde Türkiye'ye karşı yeni plan mı devreye sokuldu? Gülay Samancı ve Ümit Yılmaz A Haber'de değerlendirdi / 03.06.21
AHaber
00:05:26
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
90
İşte teröristbaşı Fethullah Gülen ile organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in söylemlerindeki benzerlikler! Turgay Güler'den A Haber ekranlarında flaş yorumlar / 02.06.21
AHaber
00:02:27
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
91
Koronavirüste 4. dalga uyarısı! Uzmanlardan yeni varyantlarla ilgili flaş açıklama / 03.06.21
AHaber
00:04:55
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
92
Erken seçim ısrarının perde arkası ne? A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar / 03.06.21
AHaber
00:03:36
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
93
Aksungur'a yeni görev! Türkiye'nin güvenliği için uçuşlar sürecek / 03.06.21
AHaber
00:01:02
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
94
Teröristbaşı Fethullah Gülen ile organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in söylem ortaklıkları! /02.06.2021
AHaber
00:07:02
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
95
Türkiye’de can kaybında düşüş sürüyor! /02.06.2021
AHaber
00:02:14
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
96
MGK sonrası yazılı açıklama! İşte alınan kararlar /02.06.2021
AHaber
00:03:38
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
97
Bilim Kurulu sonrası kritik açıklamalar /02.06.2021
AHaber
00:06:03
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
98
Mahmur’a operasyon olacak mı? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de anlattı | PKK için neden önemli? / 02.06.21
AHaber
00:01:35
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
99
Çarpıcı aşı detayı! Bilim Kurulu üyesi uyardı: Bir anda bastırılan yay gibi tekrar zıplar / 02.06.21
AHaber
00:04:24
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Yeni Çalma Listesi
100
Siyasette 2. Ali Babacan vakası! Abdullah Gül tezkerenin reddi için mi çalıştı? A Haber'de flaş değerlendirmeler / 02.06.21
AHaber
00:02:09
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
101
Türkiye'nin 3'üncü büyüğü olacak! Başkan Erdoğan Filyos Limanı'nı hizmete açıyor / 02.06.21
AHaber
00:01:40
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
102
Sabah yazarı Melih Altınok yazdı: Youtuber FETÖ’cülerin yeni ekmek kapısı Sedat Avni / 02.06.21
AHaber
00:02:59
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Yeni Çalma Listesi
103
CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun pervasızlığına vatandaş isyan etti: Bu bizim ölmemiz demek / 02.06.21
AHaber
00:03:21
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Yeni Çalma Listesi
104
İtiraf-entrika-tiyatro siyaseti! Canlı yayında flaş değerlendirme: İstanbul’da belediyecilikte çuvallayanlar... / 02.06.21
AHaber
00:01:12
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Yeni Çalma Listesi
105
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan katıldığı canlı yayında son dakika açıklamaları! / 01.06.21
AHaber
00:06:14
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
106
Turkuvaz Medya muhalefetin hedefinde! A Haber muhabirleri birçok algı oyununu boşa çıkardı / 02.06.21
AHaber
00:02:50
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
107
Siyasette 2. Ali Babacan vakası! /01.06.2021
AHaber
00:19:34
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
108
Koronavirüs erkekleri başka kadınları başka hasta etti! / 01.06.21
AHaber
00:05:26
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
109
Türk bilim insanlarından büyük başarı! 10 saniye tespit ediyor / 01.06.21
AHaber
00:03:37
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
110
Telafi eğitimi nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklamalar / 01.06.21
AHaber
00:05:41
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
111
İYİ Parti ve CHP'nin 'esnaf tiyatrosu' ortaya çıktı! / 31.05.21
AHaber
00:01:51
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
112
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı! Haksız yere işten çıkardı / 01.06.21
AHaber
00:03:43
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
113
CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'den ihale skandalı: 20 ayda 8 milyon TL zarara uğrattı / 01.06.21
AHaber
00:03:06
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
114
Canlı yayında çarpıcı açıklama: Muhalefetin ana gündemini suç örgütü lideri Sedat Peker belirliyor! / 01.06.21
AHaber
00:02:40
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115
İçişleri Bakanlığından son dakika koronavirüs genelgesi! Kafe ve restoranlar nasıl hizmet verecek? Sokağa çıkma kısıtlamalarında yeni detay / 31.05.21
AHaber
00:06:17
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116
Mafya eliyle yeni kumpas girişimi! 17-25 Aralık, 15 Temmuz şimdi de mafya... / 01.06.21
AHaber
00:03:00
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117
İçişleri'nden 81 ile yeni genelge /01.06.2021
AHaber
00:03:44
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118
İşte 24 saatlik Kovid-19 tablosu /31.05.2021
AHaber
00:03:55
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119
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! /31.05.2021
AHaber
00:27:36
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120
Erdoğan, normalleşme takvimim açıkladı /31.05.2021
AHaber
00:03:35
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121
Halk TV teröristlerin oyuncağı oldu! /31.05.2021
AHaber
00:01:11
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122
A Haber muhabirine İYİ Partililerden saldırı! /31.05.2021
AHaber
00:03:03
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123
"Suç örgütüne himaye" iddiası boşa çıktı /31.05.2021
AHaber
00:01:51
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124
Erken seçim mi siyasi operasyon mu? FETÖ'cü Emre Uslu işaret etmiş! İşte Türkiye'ye yönelik operasyonun perde arkası / 30.05.21
AHaber
00:03:20
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125
Türkiye nereden nereye! İşte petrol kuyularının çarpıcı hikayesi! Emin Pazarcı A Haber'de anlattı / 31.05.21
AHaber
00:03:51
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Yeni Çalma Listesi
126
Türkiye Akdeniz'de doğal gaz ve petrol buldu! İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'ta açıklayacağı yeni müjde! Bülent Erandaç A Haber'de duyurdu / 31.05.21
AHaber
00:03:38
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127
Türkiye Akdeniz'de doğal gaz ve petrol buldu müjdesi! Bülent Erandaç A Haber'de açıkladı /31.05.2021
AHaber
00:02:52
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Yeni Çalma Listesi
128
PKK'nın piyonları kırmızı listede! Adayların listesini Kandil'e yollamış / 30.05.21
AHaber
00:01:58
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129
Bursa'da salya yalanı! Temizlik bitti İBB geldi / 30.05.21
AHaber
00:01:33
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Yeni Çalma Listesi
130
AK Parti'den "Atatürk" mesajı /30.05.2021
AHaber
00:00:45
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Yeni Çalma Listesi
131
İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu: Bir jandarma personeli şehit oldu /30.05.2021
AHaber
00:00:42
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Yeni Çalma Listesi
132
İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar / 29.05.21
AHaber
00:06:17
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Yeni Çalma Listesi
133
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başlattığı aşılama kampanyasına ilk destek Karadeniz'den / 29.05.21
AHaber
00:02:15
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Yeni Çalma Listesi
134
Türkiye aşılamada 10. sırada! İşte merakla beklenen liste / 29.05.21
AHaber
00:02:35
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Yeni Çalma Listesi
135
İstanbul'un en yüksek yapısı Çamlıca Kulesi'nin manzarası mest etti! İlk ziyaretçileri gazeteciler oldu / 29.05.21
AHaber
00:01:00
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Yeni Çalma Listesi
136
İstanbul'un fethi tarihi nasıl değiştirdi? Fatih’in doğduğu gece neler oldu? / 29.05.21
AHaber
00:01:07
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
137
ABD’den PKK’ya dev fon! Pentagon PKK için 522 milyon dolar bütçe ayırdı / 29.05.21
AHaber
00:01:31
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Yeni Çalma Listesi
138
Erken seçim ısrarının perde arkası! Muhalefet seçim çağrısı üzerinden ekonomiyi mi hedef alıyor? / 29.05.21
AHaber
00:03:37
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Yeni Çalma Listesi
139
Muhalefetin 2023 hesapları karışık! Yalan ve iftira üzerinden siyaset yapıldı / 29.05.21
AHaber
00:01:06
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Yeni Çalma Listesi
140
Erken seçim çağrıları ve son provokasyonlar ne anlama geliyor? "Proje İttifak"ın gizli ajandası ne? / 29.05.21
AHaber
00:04:05
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Yeni Çalma Listesi
141
Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na çok sert HDP eleştirisi: Ben yukarıda görüşüp basın toplantısında kaçmam / 29.05.21
AHaber
00:02:54
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Yeni Çalma Listesi
142
CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat’ın oğlu İrsan Polat silah kaçakçısı çıktı / 29.05.21
AHaber
00:01:06
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Yeni Çalma Listesi
143
Bilim Kurulu üyesinden müjdeli haber geldi! İşte maskelerden kurtulacağımız tarih / 29.05.21
AHaber
00:02:22
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Yeni Çalma Listesi
144
Yeni seçim barajı kaç olacak? İşte AK Parti'nin Seçim Yasası taslağı! / 28.05.21
AHaber
00:01:53
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Yeni Çalma Listesi
145
27 Mayıs'ın varisleri bugün de faaliyette mi? Gezi kalkışmasının asıl amacı neydi? Yavuz Donat'dan A Haber'de çarpıcı açıklama: Darbe için duaya çıkanlar var / 28.05.21
AHaber
00:04:00
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Yeni Çalma Listesi
146
CHP'li İBB'de milyonluk vurgun! Hayali konser / 28.05.21
AHaber
00:02:33
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Yeni Çalma Listesi
147
Bilim Kurulu üyesi tarih vererek duyurdu! Maskelere ne zaman veda edeceğiz? / 28.05.21
AHaber
00:04:22
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Yeni Çalma Listesi
148
Yerli aşıda önemli gelişme! Yakında başlıyor / 28.05.21
AHaber
00:04:31
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Yeni Çalma Listesi
149
Memleket Meselesi | Mehmet Uçum'dan flaş açıklamalar /28.05.2021
AHaber
01:33:55
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Yeni Çalma Listesi
150
İçişleri Bakanı Soylu'dan yeni açıklama /27.05.2021
AHaber
00:02:11
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Yeni Çalma Listesi
151
Yerli aşıda flaş gelişme! Bakan Koca 'müjde' diyerek duyurdu! / 27.05.21
AHaber
00:00:44
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Yeni Çalma Listesi
152
Hedef Türkiye! Kırk ayağın kırkı birden harekete geçti! A Haber ekranlarında Mehmet Ali Cevheri ve Mevlüt Karakaya'dan flaş sözler / 26.05.21
AHaber
00:04:28
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Yeni Çalma Listesi
153
Yazın yenmesi gereken meyve ve sebzeler neler? / 26.05.21
AHaber
00:02:32
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Yeni Çalma Listesi
154
Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı: 27 Mayıs’ın başaktörü İnönü’dür / 27.05.21
AHaber
00:06:33
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Yeni Çalma Listesi
155
Mahalleli CHP'li İBB'nin gaspına izin vermedi: "Bu park bizim ciğerimiz" / 27.05.21
AHaber
00:02:09
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Yeni Çalma Listesi
156
Yargıtay'dan emsal "ayıplı araç" kararı: Yenisiyle değiştirilecek / 27.05.21
AHaber
00:02:17
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Yeni Çalma Listesi
157
"CHP darbenin tam içindeydi" Kapanmayan yara 27 Mayıs! / 27.05.21
AHaber
00:06:01
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Yeni Çalma Listesi
158
Türk demokrasi tarihinin kara lekesi 27 Mayıs! A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Dün Menderes'e yapılanları bugün Başkan Erdoğan'a yapıyorlar / 27.05.21
AHaber
00:02:33
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Yeni Çalma Listesi
159
Bakan Selçuk açıkladı: 813 bin öğretmen ve eğitim çalışanına aşı imkanı / 27.05.21
AHaber
00:02:31
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Yeni Çalma Listesi
160
HDP'li Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na birlik çağrısı! /27.05.2021
AHaber
00:00:38
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Yeni Çalma Listesi
161
A Haber ekranlarında Mehmet Ali Cevheri ve Mevlüt Karakaya'dan flaş sözler /26.05.2021
AHaber
00:12:46
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Yeni Çalma Listesi
162
Vaka ve vefat rakamları düşüyor /26.05.2021
AHaber
00:02:24
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Yeni Çalma Listesi
163
Savaşların kaderini değiştiren Türk SİHA'ları yeni bir dönem açtı! Libya Karabağ ve terörle mücadeleye damga vurdu / 25.05.21
AHaber
00:06:08
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Yeni Çalma Listesi
164
Mardin’de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Ramazan Aslan hendeklerden kaçtı SİHA’dan kaçamadı / 26.05.21
AHaber
00:01:35
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Yeni Çalma Listesi
165
Türkiye neden hedefte? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den A Haber'e özel açıklamalar / 26.05.21
AHaber
00:03:12
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Yeni Çalma Listesi
166
Devlet ve millet neden hedef alınıyor? Türkiye'ye yönelik saldırıların arkasında neler var? / 25.05.21
AHaber
00:02:13
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Yeni Çalma Listesi
167
PKK’dan Fırat Kalkanı bölgesinde maket uçaklı saldırı girişimi! Amaçları ne? Perde arkasında ne var? / 25.05.21
AHaber
00:02:00
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Yeni Çalma Listesi
168
CHP’nin ittifak çelişkisi! HDP ittifakta var mı yok mu? / 25.05.21
AHaber
00:01:38
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Yeni Çalma Listesi
169
Dünya'da bir ilk! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! İstanbul için büyük gün / 25.05.21
AHaber
00:02:59
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Yeni Çalma Listesi
170
BioNTech aşısı için pilot il belli oldu! / 25.05.21
AHaber
00:01:24
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Yeni Çalma Listesi
171
MHP esnafa destek verdi CHP “Biz yaptık” deyip broşür dağıttı! / 25.05.21
AHaber
00:01:49
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Yeni Çalma Listesi
172
Kuşadası Belediyesi'nde usulsüzlük iddiası! Sadece İller Bankası’ndan kredi şartı tutanağa fark yazıldı / 25.05.21
AHaber
00:01:16
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Yeni Çalma Listesi
173
Türkiye’nin en geniş çaplı deniz tatbikatı başladı /25.05.2021
AHaber
00:01:39
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174
Başkan Erdoğan'dan kritik buluşma! /25.05.2021
AHaber
00:03:06
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175
Yeni bir kaos mu planlanıyor? Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haber’de yorumladı / 25.05.21
AHaber
00:02:30
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Yeni Çalma Listesi
176
BioNTech aşısında kritik görüşme! BioNTech'te 2. doz aşılama 12 hafta sonra / 25.05.21
AHaber
00:01:14
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177
Normalleşme için yeni sistem! Aşı olanlara pozitif ayrımcılık / 25.05.21
AHaber
00:03:06
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Yeni Çalma Listesi
178
Atılacak adımlar yenilendi! Yaz tatili nasıl olacak? / 25.05.21
AHaber
00:03:08
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Yeni Çalma Listesi
179
Davutoğlu 'Hepinizi dinletiyorum" dedi /25.05.2021
AHaber
00:02:06
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Yeni Çalma Listesi
180
Bakan Soylu’dan iddialara yanıt /25.05.2021
AHaber
00:02:36
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181
"Tarihte bir ilk gerçekleşti" /24.05.2021
AHaber
00:29:39
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182
Nazif Karaman FETÖ'nün kamikaze saldırılarını A Haber'de değerlendirdi! Uyuyan hücreler devreye mi sokuluyor? / 24.05.21
AHaber
00:03:50
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Yeni Çalma Listesi
183
CHP’li Beylikdüzü Belediyesi boyları 7-8 metreyi bulan 160 ağacı söktü! / 24.05.21
AHaber
00:01:37
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Yeni Çalma Listesi
184
MİT ve TSK'dan ortak operasyon! PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirildi / 24.05.21
AHaber
00:00:50
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Yeni Çalma Listesi
185
DENİZKURDU-2021 Tatbikatı yarın başlıyor! Dünyanın gözü burada olacak / 24.05.21
AHaber
00:06:35
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Yeni Çalma Listesi
186
Sağlık Bakanlığı yayınladı: Saat 14.00 itibarıyla değişti! İşte aşılanların sayısı / 24.05.21
AHaber
00:02:55
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Yeni Çalma Listesi
187
Petrol ve doğalgazda yeni müjdeler ne olacak? Bakan Dönmez’den A Haber’e özel açıklamalar / 24.05.21
AHaber
00:06:48
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Yeni Çalma Listesi
188
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Demokrasi şehitlerine vefa! / 24.05.21
AHaber
00:01:02
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189
Renault Taliant 2021 fiyat listesi | İşte dev firmanın son oyuncağı! İlk kez Türkiye'de / 24.05.21
AHaber
00:06:07
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Yeni Çalma Listesi
190
Oynanan kirli oyunun perde arkasını A Haber'de anlattı: Sedat Peker'in sahneye çıkması tesadüf değil! / 24.05.21
AHaber
00:04:32
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Yeni Çalma Listesi
191
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 6 ay sonrasını neden işaret etti? Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Canlı yayında sert sözler: HDP'ye gebelikleri var / 23.05.21
AHaber
00:04:40
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Yeni Çalma Listesi
192
CHP'nin provokasyonunu çökerten rakamlar! İşte madde madde 'Pandemi' destekleri / 23.05.21
AHaber
00:05:55
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Yeni Çalma Listesi
193
Sinovac mı BioNTech mi? kritik araştırma! BioNTech ve Sinovac aşıları bizi ne kadar koruyor? / 23.05.21
AHaber
00:03:28
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Yeni Çalma Listesi
194
PKK'da Sofi Nurettin paniği! Maket uçak hain plan / 23.05.21
AHaber
00:02:15
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Yeni Çalma Listesi
195
FETÖ'nün kamikazeleri yine sahnede! Eş zamanlı provokasyonların hedefi ne? Perde arkasını A Haber'de anlattı / 23.05.21
AHaber
00:05:25
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Yeni Çalma Listesi
196
Yeni bir oyun mu sahneleniyor, kaos planı ne? Eş zamanlı provokasyonların hedefi ne? / 22.05.21
AHaber
00:03:22
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Yeni Çalma Listesi
197
Türkiye’ye yönelik sabotaj girişimleri! Tarihsel süreçte neler yaşandı? / 22.05.21
AHaber
00:06:22
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Yeni Çalma Listesi
198
Can Ataklı Başkan Erdoğan’ı tehdit etti: Sonu kötü olacak, sokağa çıkamayacaksınız / 22.05.21
AHaber
00:00:39
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Yeni Çalma Listesi
199
FETÖ bağlantılı AA muhabiri Musab Turan’ın örgütün gizli toplantılarına katıldığı ortaya çıktı / 22.05.21
AHaber
00:04:26
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Yeni Çalma Listesi
200
Osman Kavala için flaş karar /21.05.2021
AHaber
00:01:34
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
201
PKK'ya maket uçakları hangi ülke verdi? /21.05.2021
AHaber
00:07:11
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Yeni Çalma Listesi
202
WhatsApp kullanıcıları dikkat! Rekabet Kurumu açıkladı / 21.05.21
AHaber
00:02:23
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
203
Proje ittifakın masasında ne var? Meral Akşener'in benzetmesine sert tepkiler: Garabet ve akıl tutulmasıdır / 21.05.21
AHaber
00:02:28
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
204
Meral Akşener'in Rize ziyaretinde arbede çıktı! /20.05.2021
AHaber
00:02:59
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
205
Başkan Erdoğan "Gençlerle kütüphane söyleşileri" programında gençlerle bir araya geldi /19.05.2021
AHaber
01:21:41
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Yeni Çalma Listesi
206
Telefonla valiye Diyarbakır talimatı /19.05.2021
AHaber
00:07:11
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
207
İYİ Parti'nin HDP'li bakan tutumu ne olacak? Canlı yayında çarpıcı değerlendirmeler / 19.05.21
AHaber
00:02:51
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
208
İşte terörist Sofi Nurettin'in 30 yıllık kanlı geçmişi! / 19.05.21
AHaber
00:06:04
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
209
Thodex vurgununda yeni gelişme! Son firari Zuhal Özer de yakalandı / 19.05.21
AHaber
00:02:34
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
210
Diyarbakır'da maket uçaklarla terör saldırısı! /19.05.2021
AHaber
00:09:43
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
211
Kobani olaylarının azmettiricileri hakim karşısında! /18.05.2021
AHaber
00:02:30
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Yeni Çalma Listesi
212
"Kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz!" /17.05.2021
AHaber
00:22:01
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Yeni Çalma Listesi
213
BM, Filistin için toplanıyor /17.05.2021
AHaber
00:01:15
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Yeni Çalma Listesi
214
Thodex'te yeni gelişme! Soruşturmadaki kilidi çözecek 3 kişinin kimlikleri ortaya çıktı / 17.05.21
AHaber
00:02:29
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
215
Ümit Özdağ'dan Millet İttifakı'na sert sözler /17.05.2021
AHaber
00:03:14
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Yeni Çalma Listesi
216
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nde 39 milyon liralık vurgun! / 17.05.21
AHaber
00:02:20
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Yeni Çalma Listesi
217
CHP'li Gürsel Tekin: HDP'liler neden bakanlık yapmasın? / 17.05.21
AHaber
00:00:56
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi
218
Erdoğan müjdeyi açıklayacak /17.05.2021
AHaber
00:01:39
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Yeni Çalma Listesi
219
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı /15.05.2021
AHaber
00:01:04
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Yeni Çalma Listesi
220
Ali Babacan 2018 öncesinde de AK Parti'ye ihanet etmiş! İşte o belge! /15.05.2021
AHaber
00:07:12
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Yeni Çalma Listesi
221
Okullar tam kapanma sonrasında açılacak mı? /14.05.2021
AHaber
00:01:13
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Yeni Çalma Listesi
222
Ağrı'da şehit düşen polise son görev! /14.05.2021
AHaber
00:02:09
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Yeni Çalma Listesi
223
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken proje! /14.05.2021
AHaber
00:03:59
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224
Hayırseverden yardım Tunç Soyer’den şov /14.05.2021
AHaber
00:01:35
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225
Başkan Erdoğan, Kazımi ile görüştü /13.05.2021
AHaber
00:01:25
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226
Ali Babacan'a! "Kriptolar için bu..." /12.05.2021
AHaber
00:05:22
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227
Bakanlık Kovid-19 tablosunu duyurdu /12.05.2021
AHaber
00:02:23
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228
İİT Temsilciler Komitesi'nden kritik toplantı /12.05.2021
AHaber
00:02:21
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229
Kısıtlamalar kalkacak mı? Tam kapanma sonrası ne olacak? /11.05.2021
AHaber
00:01:58
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230
TBMM’den İsrail’e kınama /10.05.2021
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00:02:02
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SON DAKİKA | Türkiye'de vakalar düşüyor! Sağlık Bakanlığı (10 MAYIS 2021) Kovid-19 vaka ve vefat tablosu /10.05.2021
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Türkiye'den İsrail'e uyarı /10.05.2021
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Ali Babacan'dan tarihe geçen ilkesizlik! /10.05.2021
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Vaka rakamlarından sevindirici haber! /09.05.2021
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17 sonrası normalleşme nasıl olacak? /09.05.2021
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00:14:47
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Başkan Erdoğan'dan Müslüman ülkelere çağrı /08.05.2021
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00:18:55
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Kılıçdaroğlu’na tepki: FETÖ ve HDP’den vazgeçemez! /08.05.2021
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İslam dünyasına çağrı! "Uyanın" /08.05.2021
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00:11:46
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsrail'in terör saldırısına sert tepki! /08.05.2021
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00:15:12
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Başkan Erdoğan’dan Mehmetçiğe sürpriz /08.05.2021
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catchup_ahaberhd_720p_tatar /08.05.2021
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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'den flaş açıklamalar /07.05.2021
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00:11:23
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243
İşte Türkiye’yi hedef alan kaos planı /07.05.2021
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00:11:30
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244
CHP'li Aykut Erdoğdu'nun skandalları saymakla bitmiyor /05.05.2021
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00:09:11
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CHP'li Küçükçekmece Belediyesi ramazan kolilerini çöp kamyonuyla dağıttı! /05.05.2021
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00:01:29
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246
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun vurgunlarını canlı yayında açıkladı! /04.05.2021
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00:21:34
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İşte Thodex dolandırıcısı Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'ta kaldığı o otel! /03.05.2021
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00:05:18
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248
Tam kapanma sonrası vakalar düşüyor | Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu (3 Mayıs 2021) /03.05.2021
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00:03:59
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"Çağrıya Türkiye cevap verdi" /03.05.2021
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00:01:16
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Muhalefet 15 Temmuz başarılı olsun diye beklenti içine girdi /02.05.2021
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00:05:55
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"Kılıçdaroğlu tükenmişlik içinde" /02.05.2021
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İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na saldıracaklardı /02.05.2021
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00:01:03
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253
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye /02.05.2021
AHaber
00:00:29
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Pençe Operasyonu’ndan yeni görüntüler /01.05.2021
AHaber
00:00:54
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255
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması! /01.05.2021
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00:02:46
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Bakan Soylu'dan flaş tam kapanma açıklaması! /01.05.2021
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00:05:45
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CHP-HDP tartışmasında yeni perde /01.05.2021
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00:02:10
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1 Mayıs ilk nerede nasıl kutlandı? /01.05.2021
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00:12:35
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Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Portekiz'de açıldı /30.04.2021
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00:00:37
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30 Nisan 2021 koronavirüs vaka tablosu açıklandı! /30.04.2021
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00:02:36
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Halk TV ekranlarında skandal alkol yorumu! "İçki haram değildir" /29.04.2021
AHaber
00:00:38
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YKS ve LGS ertelenecek mi? /29.04.2021
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00:02:17
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklamalar /28.04.2021
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00:02:13
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264
Biden'ın planını harita açıkladı /28.04.2021
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00:04:22
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265
Hindistan varyantı ne kadar tehlikeli? /28.04.2021
AHaber
00:08:55
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KKTC'den Kıbrıs'ta kalıcı çözüm önerisi /28.04.2021
AHaber
00:00:51
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267
Bakan Koca'dan flaş açıklamalar /28.04.2021
AHaber
00:06:40
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268
Başkan Erdoğan'dan önemli kabul /28.04.2021
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00:00:45
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269
CHP ve İYİ Parti'ye soykırım tepkisi /27.04.2021
AHaber
00:03:56
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270
Vefat sayısı arttı vaka düştü /26.04.2021
AHaber
00:03:01
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271
"Tam kapanmaya geçiyoruz" /26.04.2021
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00:07:51
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272
Sincar ve Kandil'e operasyon olur mu? /26.04.2021
AHaber
00:11:07
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273
Bitcoin soruşturması sürüyor /25.04.2021
AHaber
00:01:48
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274
Pençe Yıldırım Operasyonu'nun üssü belli oldu! /25.04.2021
AHaber
00:03:25
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275
"24 Nisan’la ilgili cevap 23 Nisan’da verildi" /24.04.2021
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00:04:50
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276
ABD Başkanı Joe Biden sözde Ermeni Soykırımı'nı tanırsa Türkiye-ABD ilişkileri nasıl etkilenecek? /24.04.2021
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00:08:47
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277
Türkiye ile ABD arasında üst düzey temaslar /23.04.2021
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00:01:14
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Kripto para yasaklanacak mı? Faiz artırımı sürecek mi? /23.04.2021
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01:19:30
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Erdoğan, Joe Biden ile görüştü /23.04.2021
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00:00:36
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Can kaybı ve vaka sayısı düşüyor /23.04.2021
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00:00:22
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Los Angeles ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleşecek /23.04.2021
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00:00:38
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CHP'de vicdanları yaralayan olay! /22.04.2021
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Savcı peşini bırakmıyor! Beraat kararına itiraz /22.04.2021
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00:01:16
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Havalimanına Yıldırım Akbulut ismi verildi /22.04.2021
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00:01:31
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Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme /22.04.2021
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00:00:36
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"CHP’nin makyajı akmaya başladı" /21.04.2021
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00:02:34
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Kabinede iki yeni Bakanlık /21.04.2021
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CHP'li Engin Altay'dan Başkan Erdoğan'a tehdit! /21.04.2021
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00:00:25
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289
Koronavirüste son durum /20.04.2021
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00:02:38
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"Babama yaptıklarını Erdoğan’a yapıyorlar" /20.04.2021
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00:14:07
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291
5 ilde alarm! Yoğun bakım doluluk... /20.04.2021
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00:00:39
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292
Erdoğan, Borisov ile görüştü /20.04.2021
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00:01:17
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MSB: Mehmetçik şartlara rağmen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını sürdürüyor /07.05.2021
AHaber
00:01:16
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