Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak’ta sürdürülen Pençe Yıldırım Harekatı sürüyor. Operasyonda, Kuzey Irak’ta teröristlerin droneli saldırısında atılan bombayı fark ederek diğer silah arkadaşları zarar görmesin diye bacaklarının arasında sıkıştırarak patlatan ve vatan için bir ayağını feda ederek gazi olan 10. Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Piyade Uzman Çavuş Yusuf Yayla A Haber’e flaş açıklamalarda bulundu. Gazi Yayla, "Devletimizin büyüklüğünü ben bu son zamanlarda daha çok anlamaya başladım. Bölgede çok büyük bir operasyon yapılıyor ve teröre çok büyük bir darbe vuruldu. 30-40 yıldır devam eden bir terör var ama artık terörün biteceğine inanıyorum." dedi. Peki, o gece Yusuf Yayla neler yaşadı? İşte o açıklamalar…