15 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan parti bildirisinde Cumhuriyet Halk Partisi, isim vermeden organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in “barış akademisyenleri”ni hedef alan konuşmasını Başkan Erdoğan'ın himayesinde yaptığı yalanını ortaya atmıştı. Oysaki Başkan Erdoğan, 2016'da ismini suç örgütü lideri ile yan yana getiren CHP’li Gürsel Tekin'e dava açmıştı. Dilekçede Başkan Erdoğan'ın devletin başı olarak hukuk dışı yöntemlere tevessül etmesinin mümkün olmadığı, Gürsel Tekin'in açıklamalarının yalnızca Erdoğan'ın şahsına değil, Cumhurbaşkanlığı makamına da saygınlık olduğu vurgulanmıştı.