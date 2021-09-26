Günün Kovid-19 vaka tablosu /26.09.2021

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Sağlık Bakanlığı, yeni korona virüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Tabloya göre, son 24 saatte 228 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, 25 bin 861 kişinin de testi pozitif çıktı. Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça, yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım” dedi.