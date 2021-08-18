Hacet namazı nasıl kılınır?| Ölümü istemek caiz mi? / 16.08.21

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‘Alzheimer hastalarının ibadet sorumluluğu var mıdır, hadis ve sünnet olmadan İslam yaşanabilir mi, hacet namazı nasıl kılınır, adetli veya lohusa kadın Kur’an-ı Kerim okuyabilir mi, devlet desteğiyle alınan hayvanların zekatı verilir mi, ölümü istemek caiz mi, tilavet secdesi nasıl yapılır?’ gibi merak edilen soruları VAV TV'de Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar yanıtladı. Peki ayakaları uzatarak namaz kılmanın hükmü nedir? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabı haberimizde…