Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, açık açık operasyonel yayınlar için beslediği fondaş Halk TV ile yapılan sözleşmeyi tek taraflı feshettiklerini ilan etmişti. Anlaşmanın iptali kamuoyunda etkisi yaratırken tepkileri de beraberimde getirmişti. Ancak iş bunla kalmadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, skandallar silsilesine bir yenisini daha ekledi Erdem, “Başka kanallarla yaptığımız anlaşmalar da var. Bu kanalların ismini vermem doğru olmaz.” dedi. Skandalı A Haberde yorumlayan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, Böyle bir anlaşma yapmak İsveçte olmaz ama CHPde olur. Döneceksin iktidarı suçlayacaksın, sonra çıkıp kirli ilişkiler kuracaksın. İş kirletilmiş ve bu hale gelmiş ifadelerine yer verdi.