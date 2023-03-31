Yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlunun ziyareti sonrası yapılan açıklamada Kılıçdaroğlunun elini sıkarak hoşgeldiniz güle güle diyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce koalisyona dahil olmadığı için CHP medyasının hedefi haline geldi. Çeşitli anket oyunlarıyla İnceyi koalisyona katılmaya zorlayan Halk TVde büyük bir komedi yaşandı. Twitterda Memleket Partisi PM üyesi olduğunu iddia eden Korkmaz Tavukçu isimli sahte hesaptan paylaşılan istifa mektubu gerçek sanılarak haberleştirilirken ekranlarda Memlekette Kılıçdaroğlu istifası yazısı yer aldı. Geçtiğimiz yıllarda da Halk TV yayınında Özlem Gürses, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliye koronavirüs aşısı yapan Gülnaz Şırınga isimli bir hemşirenin darp edildiğini gündeme getirmişti. Ancak bu parodi haberin gerçek olmadığını sonradan anlayan Gürses özür dilemek zorunda kalmıştı. İşte detaylar...