Terör örgütü PKKnın siyasi kolu HDPnin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarını hedef aldı. PKKnın avukatlığına soyunan Demirtaşın örgütün elebaşlarının savunduğu tezleri dile getirmesi dikkat çekerken, Pençe Kılıç harekatı üzerinden ortaklarına, Korkmayın konuşun çağrısı yaptı. CHP tarafından fonlanan Halk TVde, Demirtaşın çağrısına jet bir yanıt geldi. Emekli Amiral Türker Ertürk, Selahattin Demirtaşın Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyorum. ifadeleriyle aklamaya çalıştı.