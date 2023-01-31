Seçimlere kısa bir süre kala 6+1li masa, mutabakat metnini kamuoyuna duyurdu. Kayyum uygulamasını kaldıracağız diyerek gizli ortağı HDPye selam çakan 6lı masa, FETÖcüleri de unutmayarak, 15 Temmuz sonrası KHK ile görevinden alınanların görevlerine iade edileceğini bildirdi. CHP tarafından fonlanan Halk TV söz konusu metni değerlendiren Yaşar Aydın, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. 6lı masada İYİ Parti hariç diğer 5 partinin HDP ile yakın temas kurduğunu söyleyen Aydın, HDPnin hassasiyetlerinin metne dahil edildiğini ifade etti.