Son dönemde sık sık AK Partinin hayata geçirdiği projeleri, Biz söyledik, yaptılar diyerek sahiplenen CHPnin son oyunu da elinde patladı. Parti tarafından fonlanan Halk TVnin ekran yüzlerinden Barış Terkoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun geride kalan gün ortaya attığı başörtüsü çıkışını köstebeklere bağladı. CHP liderinin geçmişte olduğu gibi yine proje hayata geçmeden bir şekilde bilgi sahibi olduğunu, bu nedenle de acele şekilde bu konu hakkında bir açıklama yaptığını söyledi. Terkoğlu, Bugün CHP Genel Merkezinden konuştuğumda, gerçekten bu konuda bir haberi olmuş ve bir strateji üzerine düşünmüşler. Bu strateji üzerine de AK Partiden önce hak ve özgürlükler üzerine kendilerince böyle bir açılım yapma kararı almışlar. diye konuştu. CHP yandaşı bir başka gazeteci Özlem Gürses de bazı bürokratlar tarafından AK Partinin projelerinin CHPye sızdırıldığını söylemişti.