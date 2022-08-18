Geçtiğimiz günlerde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı görevini sürdüren Jandarma Kıdemli Albay Uğur Özmen, İzmir Bornova Jandarma Tugay Komutanlığına atandı. Atama sonrası defalarca yalan haberlerle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaşı hedef alan muhalefetin tetikçisi Halk TV, Uğur Özmenin Ali Erbaşın yeğeni olduğunu iddia etti. Gerçeğin ortaya çıkması ve Özmenin Ali Erbaşın yeğeni olmadığının kanıtlanmasının ardından sadece haberde metin değişikliği yapan HALK TV konuya ilişkin bir açıklama yayınlamadı. Diğer yandan HALK TVden haberi alarak yayınlayan çoğu sitede de yalan haber hala yayınlanıyor.