A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 16 Temmuz 2024 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda; Hangi emekli, kaç TL alacak? Bu ay emekliler ne kadar alacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Zamlı maaşlarla ilgili merak edilenler, Trump-ajanlar-tetikçi üçgeninde yaşananlar, Trumpı korumadılar mı, koruyamadılar mı? ABD siyasetine kurşun ile dizayn mı? Tetikçi belli, tetiği çektiren kim? Gizli servis Trump vurulsun mu istedi? Trump için derin ABD mi düğmeye bastı? Trump ölseydi ne olurdu? Trump-Kennedy suikastının benzerliği mi? FBI-CIA suikast girişimin neresinde? ABD iç savaşın eşiğinden mi döndü? Suikast Trumpa, zararı Bidena mı? ABDde seçim öncesi büyük savaş mı çıkacak? Herkes neden savaş geliyor diyor? Yeniden soğuk savaş dönemi mi? sorularına yanıt arandı.