Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesine vatandaşlar büyük ilgi gösterirken başvuru sayısı daha şimdiden 2 milyona yaklaştı. Diğer yandan sosyal konutların tamamlanacağı tarih belli olurken aylık ödemelerdeki artışın ev sahiplerine nasıl yansıyacağı da açıklandı. Peki sosyal konutlar ne zaman tamamlanacak? Sözleşmelerde kimden ne istenecek? Kimler projeye başvurabiliyor? Hangi ile kaç konut yapılacak? Konutlara ilişkin çok sayıda soru merak konusu olurken projeye ilişkin detayları sizler için derledik...