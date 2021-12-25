Hasan Ali Kaldırım'ın pozisyonu penaltı mı? /25.12.2021

Süper Ligin 19 haftasında Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan maça Başakşehirli Hasan Ali Kaldırımın 77.dakikada ceza sahası içinde yaptığı müdahale damga vurdu. Hasan Ali Kaldırımın hamlesi sonrası Trabzonsporlu oyuncular penaltı beklerken hakem Halil Umut Meler pozisyonda penaltı olmadığına karar vererek oyunu devam ettirdi. A Spor ekranlarında pozisyonu yorumlayan Erman Toroğlu VAR hakemine yüklenirken Hasan Ali Kaldırımın topa müdahalesi kontrolsüz hareketten dolayı penaltı. Bu yorumu 15 senedir ligde olan Hakan Ceylan yapsaydı, hakemlik verirlerdi babasının torpiliyle. ifadelerini kullandı.