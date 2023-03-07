Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığını ilan etmesi sonrası ilk tebrik 6lı koalisyonun gizli ortağı HDPden gelmişti. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu ile görüşmek istediklerini söyleyip davette bulunmuştu. 6lı koalisyonu dağıtan ve 72 saat sonra geri dönen Meral Akşener, bu akşam CHP, HDP ile görüşebilir ama bizim olduğumuz masaya getiremez. restini çekti. Aynı dakikalarda CHP tarafından fonlanan Tele 1in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise Akşenere gönderme yaparak, Artık Akşenerin HDPyle görüşmeyin diye ambargo koyacak hali yok. İttifak sola doğru genişlemeli diye konuştu.