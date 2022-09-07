CHPli Gürsel Tekinin, HDPye bakanlık verebiliriz çıkışı, ittifak ortakları İYİ Partiyi rahatsız etmiş, iki parti arasında büyük bir gerilim yaşanmıştı. İttifakın bir diğer ortağı HDPnin vekili İmam Taşçıer, yaşanan kavga üzerinden özerklik talep etti. Taşçıer, İyi parti ile CHP arasında HDP’ye bakanlık verelim-vermeyelim tartışması Kürt meselesine nasıl baktıklarını da gösteriyor. Kürtler kendilerini yönetmek istiyorlar. dedi. Taşçıer, geçtiğimiz aylarda da ittifak için anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesini şart koşmuştu.