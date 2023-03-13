Terör örgütü PKKnın siyasi kolu HDPnin gizliden destek verdiği 6lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesine gitti. Burada partililer tarafından sloganlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, ellerini kaldırarak çevresindekilere gülümsedi. Geçtiğimiz günlerde Saadet Partililer tarafından Mücahid ilan edilen Kılıçdaroğlu, bu kez de Bozkurt Kemal olarak nitelendirildi. Bununla da yetinmeyen CHPliler, Kılıçdaroğlunu parlatmak için Başkan Recep Tayyip Erdoğanın her konuşmasında dile getirdiği, Bir olacağız, hep birlikte olacağız ifadelerini de kullandı.