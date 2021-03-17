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7/24 Dinle A Haber Memleket Meselesi - 09.03.2021
Memleket Meselesi - 09.03.2021

Memleket Meselesi - 09.03.2021

150 Bölüm | 16:35:02

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01

Memleket Meselesi - 09.03.2021 HDP kapatılacak mı? Papa'nın Irak ziyaretinin perde arkasında ne var? Türkiye-Mısır arasında yeni dönem mi?

A Haber 1:20:20
02

Akşener’in gerçek yüzünü anlattı /05.01.2022

A Haber 01:26
03

Hangi ürünlerde KDV kaldırılacak? KDV sistemi nasıl değiştirilecek? / 12.01.22

A Haber 04:18
04

Döviz kuru neden yükseldi? Dolar neden tekrar yükselişe geçti? Gıda fiyatlarında düşüş için tarih verdi! / 30.12.21

A Haber 01:55
05

Kazakistan'daki sokak olayları ile kimler ne yapmak istiyor? Küresel operasyonlar mı başladı? / 07.01.22

A Haber 03:48
06

Gıda ürünlerine yeni KDV düzenlemesi | KDV’nin yüzde 1’e çekilmesi planlanıyor! Gıda fiyatları nasıl düşecek? / 10.01.22

A Haber 01:36
07

İşte koronavirüs ve gribi birbirinden ayıran belirtiler... /04.01.2022

A Haber 01:59
08

Muhalefetin Semra Güzel sessizliği! Sert sözler: İçimizde terörle mücadeleyi engelleyen siyasi çevreler var / 11.01.22

A Haber 02:51
09

CHP ve HDP'nin 2023 planı ne? Millet İttifakı'nda stratejileri HDP mi belirliyor? / 05.01.22

A Haber 03:10
10

2022’de dünyayı neler bekliyor? Küresel ekonomide dengeler nasıl değişecek? / 01.01.22

A Haber 05:35

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