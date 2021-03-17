Memleket Meselesi - 09.03.2021

A Haber ekranında Haktan Uysalın sunumuyla yayınlanan Memleket Meselesi programında bu akşam HDP kapatılmalı mı? HDPli vekillerin terör örgütü PKK ile bağlantısı nedir? İyi Parti terörle ilişkili fezlekeleri TBMMye gelen vekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasına nasıl bakıyor? Papanın Irak ziyaretinin perde arkasında ne var? Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem mi başlıyor? Rus Büyükelçi Karlov suikastının arkasında kim ya da kimler var? Bu suikastla ne planlandı? Tüm bu sorulara uzman isimler canlı yayında yanıt verdi. 09 Mart 2021 Salı günü yayınlanan Memleket Meselesi programını tek parça yeniden izleyebilirsiniz.