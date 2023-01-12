Terör örgütü PKKnın siyasi HDPnin Eş Başkanı Pervin Buldan, bugün katıldığı etkinlikte, ayrı aday restini yineledi ve kendilerine parti içi ve ittifak ortaklarından gelen eleştirilere sert göndermelerde bulundu. HDPnin kimsenin şamar oğlanı olmadığını söyleyen Buldan, ittifak ortaklarına maç 90 dakika ve yeni başlıyor göndermesi yaptı. Bilindiği üzere Buldanın ortak aday çıkışı yapması sonrası Selahattin Demirtaş ve Saruhan Oluç gibi isimler ortak aday vurgusu yapan açıklamalarda bulunmuş ve İYİ Parti ile CHPnin başını çektiği ittifak ortaklarına açık kapı bırakmıştı.