HDP "teröre destek üssü" mü? Kılıçdaroğlu Pensilvanya ile ne görüştü? İYİ Parti’de istifalar ne anlama geliyor? / 18.01.22

Kılıçdaroğlu ve Akşener HDPli vekile neden tepki göstermiyor? HDPli Güzelin dokunulmazlığı kaldırılacak mı? CHPde kim, kimi destekliyor? Parti içi çekişme adaylık sürecini kitliyor mu? Kılıçdaroğlu kimlere karşı? Belediye başkanları Kılıçdaroğlunu karşısına alır mı? Kılıçdaroğlu seçimlerde aday olursa CHPyi neler bekliyor? Muhalefet neden erken seçim istiyor? Daha aday belli değilken erken seçim istemek ne kadar samimi? Ekonomide yeni dönemde neler bekleniyor? Düşük faiz yatırım ve istihdamı arttıracak mı? 2022 yılında yeni ekonomi modeli neler getirecek? Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ne getirecek? Siyasetin ve gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı milletvekili Ekrem Çelebi değerlendirdi.