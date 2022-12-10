A Haber’de yayınlanan Satır Arası’nda 6’lı masada yaşananlar ve TSK ve Emniyet’e yönelik CHP ve HDP tarafından ortaya serilen iftira ve algı operasyonları ele alındı. Programda söz alan Takvim Gazetesi Yazarı Gazeteci Bülent Erandaç, “6’lı masanın HDP ile birçok pazarlığı var” dedi. Erandaç, “Şimdi CHP narko algı operasyonu, iftirası, kara propagandası ile bir rol içindedir. Diğer yandan HDP ise bir başka açıdan kimyasal silahlar üzerinden derin ABD ve Avrupa’nın sesi olarak konuşmaktadır.” ifadelerine yer verdi. Bu gelişmeler he 2023 seçimlerine yöneliktir yorumunda bulunan Erandaç, Cumhur İttifakı bunları parçalayacaktır. Tayyip Bey ve Devlet Bahçeli Bey olanları vatandaşa anlatacaktır. açıklamasını yaptı.