Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti kanadı, adaylık için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlunun adını öne çıkarmış, bu talepleri de CHP Genel Merkezinden veto yemişti. Kılıçdaroğluna karşı çıkan Meral Akşenerin kendisinin aday olabileceği iddia edilirken, 6lı masanın gizli ortağından dikkat çeken bir açıklama geldi. HDPli Garo Paylan, katıldığı canlı yayında, Meral Akşener veya Mansur Yavaş ismini asla destekleme şansımız yok. ifadelerini kullandı. Oysa ki Akşener masanın gizli ortağı HDPyi memnun etmek adına kendisinden hiç beklenmeyecek çıkışlarda bulunmuştu.