Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adanada esnafla görüştü. Burada, olası sınır ötesi operasyona ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Bakan Yanık, Şu anda Suriyenin kuzeyinde bir Kürt devleti kurmaya çalışıyorlar. Biz de kurdurmamaya çalışıyoruz. dedi. Terör örgütü PKKnın siyasi kolu HDPnin geçmiş dönem vekili Sibel Yiğitalp, söz konusu açıklamadan rahatsız oldu. Olası sınır ötesi operasyonlara karşı çıkmaları için ittifak ortaklarına çağrı yapan Yiğitalp, 6’lı masa muhalefet bu Kürt düşmanlığına karşı ne düşünüyorsunuz. Bu düşmanlığa ortak mısınız? Karşısında mısınız? diye sordu.