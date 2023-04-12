PKK ve HDPnin yanı sıra altılı koalisyonunda Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu isminin açıklanmasının ardından HDPye yaptığı ziyaret sonrası eline tutuşturulan emir listesini okurken sonrasında yaptığı açıklamalarda da Kandile selam çaktı. Kılıçdaroğlunun açıklaması PKK ve HDPyi mutlu ederken, Kılıçdaroğluna baskı giderek artıyor. HDPli Cengiz Çandar, Kemal Kılıçdaroğlunun seçilmesi durumunda yeni bir çözüm ve müzakere süreci ve anayasayı değiştirmek için mecbur olduğunu söyledi. HDP & Yeşil Sol Parti listelerinden aday olan Hasan Cemal ise Her şeyi yeni baştan inşa etmek zorundayız. ifadelerini kullandı. İşte detaylar... .