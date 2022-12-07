HDP Diyarbakır vekili Remziye Tosun, TBMMde süren bütçe görüşmeleri sırasında söz alarak kürsüye geldi. Burada Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarına karşı çıkarak, savaş politikası diyen Tosun, teröristbaşı Abdullah Öcalana özgürlük istedi ve protesto için tülbendini kürsüden fırlattı. HDPli İmam Taşçıer de geride kalan gün kürsüden Kürtçe konuşmuş ve mikrofonu kapatılmıştı. HDPli vekillerin söz konusu provokasyonlarına, AK Parti ve MHPli milletvekilleri tarafından tepki gösterildi.