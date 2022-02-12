HDP'den tepki: Biz niye yokuz? /12.02.2022

Cumhurbaşkanlığı için yapılacak 2023 seçimlerine giden tarihi dönemeçte Başkan Recep Tayyip Erdoğanın karşısına bir rakip çıkaramayan muhalefet kendi içindeki krizlerle boğuşuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı çalışma yemeğinde bir araya geldi. Oturma düzeni krizi ile tarihi ertelenen toplantıda yuvarlak masa kullanılarak oturma krizinin çözüldüğü görüldü. Toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katılırken, CHPnin gizli ortağı HDPnin toplantıya katılmaması dikkatleri üzerine çekti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDPsiz yapılan bu toplantıya sert sözlerle yükledi ve HDP’yi planına koymayan anlayış ne yapacağını açıklamalı. dedi.