Seçimler için artık son viraja girilirken HDP ve PKKnın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu verdiği vaatlerle Kandili sevindirdi. Kılıçdaroğlunun bu sözleri sonrası HDPden resmi olarak destek açıklaması gelirken HDPli isimler Türkiyenin gurur projelerini hedef almaya devam ediyor. HDPli Pervin Buldan geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğanın katıldığı törenle tanıtılan Türkiyenin Milli Muharip Uçağı KAANla birlikte Başkan Erdoğanı hedef aldı. Buldan O savaş uçaklarından bombalar yağacak diyor. Ayıptır, yazıktır, günahtır ifadelerini kullandı.