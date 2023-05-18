Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru yol alırken ilk turda HDP ve PKK desteğine rağmen Kandildeki dostlarını hayal kırıklığına uğratan Kemal Kılıçdaroğluna yönelik destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkanın Kılıçdaroğluna ikinci turda da destek vereceklerini açıklamasının ardından bir açıklama da HDP Eşbaşkanı Mithat Sancardan geldi. Sancar yaptığı açıklamada “PKK ve Öcalan konusunda CHP ile aramızda hiçbir sorun yok” ifadelerini kullandı.