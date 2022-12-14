İBB Başkanı CHPli Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle, 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargılama süreci tamamlanmayan gelişme için muhalefet temsilcileri algı operasyonlarına girişti. Karardan AK Parti hükümetini sorumlu tutan muhalefet, İmamoğlunun siyasi kariyerinin engellendiği iddialarıyla yargıyı hedef aldı. CHPnin ittifak ortağı HDPden ise dikkat çeken bir yorum geldi. Terör örgütü PKKnın kanalında konuşan HDP vekili Ömer Öcalan, yaşananların Kemal Kılıçdaroğluna yönelik bir operasyon olduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlunun etnik kimliği nedeniyle CHP içerisinde istenmediğini söyleyen Öcalan, Kılıçdaroğlu’nun Alevi ve Kürt kimliği CHP içindekileri rahatsız ediyor. 6lı masa bu işi becermezse birileri bu işi yapar. Verilen ceza İmamoğlunu daha fazla öne çıkardı. Bu mahkeme sonucunda İmamoğlu kazandı. diye konuştu.