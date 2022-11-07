Terör örgütü PKKnın siyasi kolu HDPnin vekili Garo Paylan, ittifak ortakları İYİ Partinin temsilcilerinin kendilerini yolda çevirerek, HDPsiz olmaz, Erdoğanı deviremeyiz, bizi bu karanlıktan kurtarın dediğini söyledi. 2019 yılında yaptıkları ittifakın herkes tarafından bilindiğini belirten Paylan, Ortak adayda uzlaşırsak rüzgarı arkamıza alır seçimi kazanabiliriz. dedi. Aynı canlı yayına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömezin söz konusu iddialar karşısında sessiz kalması ise dikkatlerden kaçmadı. İYİ Partililer, geçtiğimiz günlerde, 2019 yılında yaptıkları ittifakı görmezden gelerek, HDPnin olduğu yerde biz olmayız tiyatrosuna girişmişti.