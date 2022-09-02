PKKlı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında arama kararı bulunan HDP Milletvekili Semra Güzel düzenlenen operasyonla yakalandı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Semra Güzelin yakalanmasına ilişkin A Habere özel açıklamalarda bulundu. Başbuğ Güzelin yakalanmasıyla çok farklı belge ve bilgilere ulaşılabileceğinin altını çizerken, Güzelin peruk takmasına da değindi. Başbuğ Kandil bölgesine gidecekti ama bunu yapamadı. Semra Güzel daha güvenli hissetmek adına Yunanistana gitmek istedi. Peruk takıp kıyafet değiştirmiş bu bile devletten korkuyu gösteriyor. ifadelerini kullandı.