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HDP'li Türk'ün sözlerine sert eleştiri /21.03.2023

HDP'li Türk'ün sözlerine sert eleştiri /21.03.2023

A Haber

150 Bölüm | 16:35:02
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

HDP'li Türk'ün sözlerine sert eleştiri /21.03.2023

A Haber 08:05
02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Sudani’den önemli açıklamalar: PKK'yı terör örgütü olarak tanıyın /21.03.2023

A Haber 15:37
03

Down sendromluları yalnız bırakmadı

A Haber 12:44
04

Sel ve depremin Türkiye'ye maliyeti /21.03.2023

A Haber 16:24
05

Babacan şimdi de yeni gurur Togg'u küçümsedi /21.03.2023

A Haber 01:53
06

Depremzedeler için flaş karar /21.03.2023

A Haber 01:05
07

Altılı koalisyondaki krizin medya ayağı! /21.03.2023

A Haber 01:36
08

Erdoğan ile Bahçeli'den "seçim" zirvesi /21.03.2023

A Haber 02:52
09

"Erdoğan gibi bir lider her zaman çıkmaz" /21.03.2023

A Haber 00:25
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