HDP Milletvekili Dersim Dağ, TBMMdeki odasından terör örgütü PKKnın yayın organının canlı yayınına bağlanarak Türkiye’nin en saygın kurumu olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne TSK yönelik kimyasal silah iftirasını sürdürdü. PKK’nın sözcülüğünü üst perdeden misyon edinen HDPli Dağ, 6 Kasımda Silopi ve İstanbulda eylem yapacaklarını açıkladı. Son dönemde TSK’ya yönelik planlı yapılan yıpratma amaçlı girişimler A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında ele alındı. TSK’da yıllarca görev yapan tecrübeli isim Eski Genel Kurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, skandallar silsilesini sert dille eleştirerek, söz konusu isimlerin amaçlarının Türkiyeyi yıpratmak olduğunu ifade etti. Pekin, Bu vekil de HDP Milletvekili Dersim Dağ bunların yayılmasına hizmet etmektedir. Onun hakkında da gereken işlem yapılır. Dokunulmazlığı kaldırılır. Gereken adli işlem başlatılır. Bu konuda bana söz düşmez ama dokunulmazlığı tabii ki de kaldırılmalıdır. dedi. Ayrıca Pekin, yananların bir psikolojik savaş olduğunu bildirdi.