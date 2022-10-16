Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amasradaki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanarak, İstanbulda tedavi altına alınan maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin, Şu anda yapılması gerekli olan tüm müdahaleleri sağ olsun doktorlarımız, bütün ilgili birimler hangileriyse onları da devreye sokmak suretiyle yapıyorlar. dedi. Bu açıklamaları sonrası Başkan Erdoğan sosyal medyadan hastanedeki ziyaretine dair görüntüleri paylaşarak, Bugün Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne yaptığımız ziyarette tedavileri süren maden işçisi kardeşlerimizin durumunu yakından takip ettik. İşçi kardeşlerimizin ve onların emaneti ailelerinin her zaman yanında olacağız. ifadelerine yer verdi.