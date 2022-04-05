Hilal Kaplan'dan devlete çağrı /05.04.2022

Gıda, sebze, tahıl fiyatları neden yükseliyor? Fiyatlar yükseliyor mu, yükseltiliyor mu? Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan, A Haber’de yaptığı açıklamada, hayatın doğal akışına aykırı olan durumun söz konusu olduğunu vurgulayarak devlete önemli bir çağrıda bulundu. Kaplan, “Devlet bir yandan sübvanse ederek, vergisini almayarak, gümrük vergisini sıfırlayarak bir mücadele ortaya koymaya çalışıyor. Serbest piyasa kurallarının o kadar da yüceltmememiz gerektiğini devletin daha da sert belki önlemler alması gerektiğini gerçeğini görüyoruz.” dedi.