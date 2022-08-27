Amerika Birleşik Devletleri teröre desteği bu kez setlere taşıdı. Çevrimiçi platformlarda izleyici ile buluşan SEAL Team adlı dizide ABD ordusu ve terör örgütü PKK/YPGnin iş birliği gözler önüne serildi. Terör örgütü PKK/YPG DEAŞ karşısında kahraman olarak lanse edildi. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Ağar, Terör örgütüyle iş birliği yapan karanlık bir aklı karanlık bir gücü temsil ediyor. ifadelerini kullandı.