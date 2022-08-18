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7/24 Dinle A Haber Hükümet Suriye konusunda olumlu adım atarsa Kılıçdaroğlu ve muhalefet geri adım atar mı? CHP’nin eski avukatı Kemal Çiçek yorumladı / 17.08.22
Hükümet Suriye konusunda olumlu adım atarsa Kılıçdaroğlu ve muhalefet geri adım atar mı? CHP’nin eski avukatı Kemal Çiçek yorumladı / 17.08.22

Hükümet Suriye konusunda olumlu adım atarsa Kılıçdaroğlu ve muhalefet geri adım atar mı? CHP’nin eski avukatı Kemal Çiçek yorumladı / 17.08.22

A Haber

150 Bölüm | 11:59:23
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hükümet Suriye konusunda olumlu adım atarsa Kılıçdaroğlu ve muhalefet geri adım atar mı? CHP’nin eski avukatı Kemal Çiçek yorumladı / 17.08.22

A Haber 02:57
02

Zincir marketlerin 'fiyat' oyunu! Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu: 3 liralık elma nasıl 33 liraya satılır? Bunun izahı yok! / 16.08.22

A Haber 01:52
03

Muharrem İnce'den "düzenli maaş" iddiası! CHP’den maaş alan gazeteciler kim? / 11.08.22

A Haber 05:40
04

Başkan Erdoğan fiyatları düşürün talimatı vermişti! Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde çalışmalar başladı | Hangi ürünlerde indirim yapılacak? / 10.08.22

A Haber 02:49
05

Batı basınının algı operasyonu! Rusya ile görüşme sonrası Türkiye'yi hedef aldılar: Boşa uğraşmayın PKK'yı söküp atacağız / 05.08.22

A Haber 03:45
06

CHP'nin 'indirim' rahatsızlığı! Vatandaş karalama kampanyasına böyle yanıt verdi | İşte Kılıçdaroğlu'nun iddiası ve gerçekler / 16.08.22

A Haber 03:41
07

Bahçeli'den Erdoğan’a önemli öneri /18.08.2022

A Haber 01:56
08

19 yaşındaki Kerem Milyoner'e damga vurdu /18.08.2022

A Haber 05:20
09

Türkiye ile Suriye arasında yeni dönem mi? 16.08.2022

A Haber 2:37:18
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