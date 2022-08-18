Son günlerin en çok merak edilen konusu olan Suriye’de çözüm rejimli mi, rejimsiz mi olacak? Türkiye, Suriye ile ilişkilerde yeni dönemin perdesini aralayacak mı? sorularına A Haberde yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında yanıt arandı. Konuşmasında Türkiyenin terör örgütlerine karşı hassasiyetlerini dile getiren CHP’nin eski avukatı Kemal Çiçek, Suriye’nin 3’te 1inin PYD/ PKK kontrolünde olduğunun altını çizdi. Rus lider Putin detayına dikkat çeken Çiçek, Suriye ile yapılacak görüşmelerin ise her 2 ülkenin yararına olacağı yorumunda bulundu. Ayrıca Çiçek, Hükümet Suriye konusunda olumlu adım atarsa Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet geri adım atar mı? sorusuna yanıt verdi.