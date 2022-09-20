Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Zirvesi sonrasında, örgüte üyelik sinyali vermiş, Türkiyenin, kıta ülkeleriyle iş birliğimizi ikili ve çok taraflı düzeyde daha da geliştirme iradesi katidir. Şimdi bundan sonraki süreç bu işin en ileri kademesine doğru atılacak bir adımdır. Hedef o. demişti. CHPli Ünal Çeviköz, üyeliğin çok büyük bir hata olacağını öne sürüp, Türkiyenin Batı ile arası açılır diye konuşmuştu. Çeviközün açıklamalarını değerlendiren Gazeteci Hulki Cevizoğlu, muhalefetin zihinsel bir kuraklık içinde olduğunu ve tip açıklamalar nedeniyle de senelerdir iktidar yüzü göremediğini vurguladı. Türkiyenin ulusal çıkarlarına göre hareket etmesinin doğru olduğunun altını çizen Cevizoğlu, Dünya bizi konuşuyor şu anda, onu dedirtecek düzeye geldik. Aşık olduğunuz yabancılar Lozan’a attıkları imzaya uymuyor, terör örgütlerini besliyor. diye konuştu.