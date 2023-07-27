Seçimlerde yaşanan hezimet sonrası Kemal Kılıçdaroğluna karşı bayrak açan ve değişim hareketi başlatan Ekrem İmamoğlu bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Toplum CHPde lider değişimi istiyor ifadelerini kullandı. İmamoğlunun bu çıkışını AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu A Haber ekranlarında yorumladı. Cevizoğlu İmamoğlunun paylaşımına ilişkin İçeriği zayıf, çocukça yazılmış, siyasi değeri olmayan bir metin ifadelerini kullanırken Siyaseten kendisini döverler Muharrem İnceden beter ederler. Onu hastanelik etmişlerdi İmamoğluna ne yaparlar bilmem. dedi. CHPdeki son durumu da değerlendiren Cevizoğlu CHPde bugün herkes brütüs olmuş durumda. Sezarları bile yok. Kılıçdaroğlu bile Sezar olmuş ifadelerini kullandı. İşte detaylar...