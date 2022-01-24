İBB kar ile mücadelede sınıfta kaldı! /24.01.2022

CHP’li İBB kar ile mücadelede sınıfta kaldı. Kuvvetli kar sonucu yollar tıkandı, vatandaşlar evinde ulaşamadı. Vatandaşı kaderine terk eden Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepkiler büyüyor. A Haber İstanbul’un pek çok noktasında yoğun kar yağışı sonrası ortaya çıkan tabloyu gözler önüne serdi. A Haber İstihbarat Şefi ramazan Almaçayır son durumu aktardı. Öte yandan İstanbulluların maruz kaldığı bu çileye tepkiler de çığ gibi büyüyor. Vatandaşlar sosyal medyada #imamoğluistifa etiketiyle tepki göstererek İBB yönetimini göreve çağırdı. İşte kilit olan trafik sonucu yolda kalan araçlar ve vatandaşlar…