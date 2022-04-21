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7/24 Dinle A Haber İBB'nin İstanbulkart reklam filmi sosyal medyada tepkiye neden oldu /21.04.2022
İBB'nin İstanbulkart reklam filmi sosyal medyada tepkiye neden oldu /21.04.2022

İBB'nin İstanbulkart reklam filmi sosyal medyada tepkiye neden oldu /21.04.2022

A Haber

150 Bölüm | 12:34:19
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01

İBB'nin İstanbulkart reklam filmi sosyal medyada tepkiye neden oldu /21.04.2022

A Haber 05:17
02

Altın yatırımcısı ne yapmalı? Altın ne kadar oldu? Almak mı lazım satmak mı lazım? / 15.04.22

A Haber 01:36
03

Kandil’in kilidi açıldı mı? Kara harekatı genişler mi? / 18.04.22

A Haber 02:25
04

O iller deprem tehlikesi altında /09.04.2022

A Haber 03:18
05

Almanya’da Türk çocuğa polis şiddeti! Emirhan ve babası dehşeti A Haber’de anlattı / 16.04.22

A Haber 01:45
06

6'lı masa dağılıyor mu? /14.04.2022

A Haber 05:53
07

Türkiye’nin yeni hac kontenjanı ne kadar olacak? Yeniden kura çekilecek mi? A Haber'de yanıtladı / 11.04.22

A Haber 02:37
08

Emekliye ödeme takvimi! Bayram ikramiyesinde zam olacak mı? Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Faruk Erdem A Haber'de anlattı / 01.04.22

A Haber 03:42
09

PKK saldırı için neden Bursa'yı seçti? /20.04.2022

A Haber 02:47
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