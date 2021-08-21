İBB’nin yıkımını mahkeme durdurdu! Eyüpsultan'daki Gençlik Parkı ile ilgili yeni gelişme / 20.08.21

AHaber

Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Eyüpsultan Yeşilpınar'daki Gençlik Parkı'nı yıkmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme yıkımı bir ay durdurdu A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik detayları aktardı. Öte yandan CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na öfkeli halk "Hem parkımız hem de yeşil alan deprem toplanma alanı orada tabelamız vardı burada inşaata başlar başlamaz gece tabelayı söktüler. 25-30 senelik ağaçları söküp bina dikecekler." ifadelerini kullandı.